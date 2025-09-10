type here...
Investigan hallazgo de feto dentro de letrina en Estelí

Por Jhonny Martínez
La Policía Nacional se encuentra investigando las circunstancias de un aborto espontáneo, luego del hallazgo de un feto de aproximadamente 7 meses de gestación en una letrina al norte del municipio de Estelí.

Investigación policial en Estelí por aborto espontáneo
Investigación policial en Estelí por aborto espontáneo

El caso fue descubierto por vecinos, quienes alertaron a las autoridades por un fuerte olor proveniente de una vivienda.

Agentes policiales, en colaboración con un equipo de Medicina Legal, acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes.

La supuesta madre del feto fue trasladada a las instalaciones policiales para ser interrogada y ayudar a esclarecer los hechos.

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre el suceso ni las razones por las cuales la joven no informó de inmediato a la policía, considerando que el feto llevaba seis días en el lugar.


