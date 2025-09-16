Investigan extraña muerte de muchacha que habitaba en la Colonia Nicarao de Managua

Las autoridades policiales del Distrito V se encuentran investigando el caso de la joven de iniciales A.R.M., de 19 años de edad, quien supuestamente se privó de la vida por medio de la asfixia mecánica.

Investigación policial por muerte de joven de 19 años en la Colonia Nicarao

La muerte ocurrió la noche de ayer en una casa de la colonia Nicarao donde la joven habitaba con otra muchacha, quien se encuentra detenida bajo investigación.

La familia alega que la ahora detenida bajó el cuerpo de la joven de donde estaba guindado, y la fallecida tenía en el cuello una herida que las hace dudar de que se trate de un suicidio.

La infortunada fue descrita por los suyos como alguien alegre, que le gustaban las fiestas, como toda muchacha de su edad y nunca manifestó el deseo de querer acabar con su existencia.

El cadáver de la capitalina fue llevado al Instituto de Medicina Legal para confirmar las causas de muerte y determinar si fue por su propia mano o si hubo otra persona involucrada en su deceso.

La familia pidió a las autoridades policiales que esclarezcan el caso y en caso de haber mano criminal, que se aplique el peso de la ley.

