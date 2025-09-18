Investigan a dos sujetos por crimen de furgonero guatemalteco en Chinandega

Dos hombres fueron detenidos como sospechosos luego que el Instituto de Medicina Legal determinó que el furgonero guatemalteco Pablo Rosendo López Martínez, de 46 años, no murió por infarto u otras causas, a como se creía al inicio, sino que fue asesinado a cuchilladas en Chinandega.

Hallan sin vida a guatemalteco en gasolinera de Chinandega

El conductor fue encontrado sin vida la tarde del pasado lunes dentro del camarote del cabezal que andaba conduciendo, el cual había estacionado en el parqueo de la gasolinera de la rotonda Agateyte, en el barrio San Agustín, en la Ciudad de las Naranjas.

El hallazgo del cadáver fue realizado por el mecánico Carlos Humberto Urroz, de 44 años, quien fue enviado a buscarlo por el guatemalteco Nelson de León, dueño del furgón, luego que su conductor dejó de comunicarse con él desde el domingo temprano, cuando le dijo que estaba reparando unas llantas.

El pasado sábado Pablo Rosendo López salió de Guatemala conduciendo el cabezal color anaranjado, placa C 949 BPV, con destino a Costa Rica, llevando un cargamento de bobinas de plástico en rollos, pero luego desapareció del radar, hasta ser hallado muerto en estado de descomposición.

De manera extraoficial se conoció que al revisar el cuerpo, los expertos forenses confirmaron que el infortunado había sido acuchillado en el cuello y el abdomen, y como móvil del crimen, las autoridades manejan que probablemente fue para robarle.

