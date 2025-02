Inversionista chino destaca respuesta del gobierno ante incendio en el Mercado Oriental

Un comerciante de la República Popular de China destacó en la red social Tik Tok la rápida respuesta de las instituciones del gobierno de Nicaragua y la solidaridad de la gente, durante el incendio ocurrido la tarde del jueves en el Mercado Oriental.

Impactante solidaridad en incendio del Mercado Oriental en Nicaragua

El ciudadano Mason Shun, quien tiene un negocio cerca del lugar donde se desató el siniestro, subrayó la eficaz labor de los bomberos, policía y de los trabajadores de la distribuidora eléctrica, para atender el incendio y evitar que se extendiera.

El extranjero además resaltó la solidaridad de los compradores y comerciantes de la zona para ayudar a sofocar las llamas, además de despejar la vía para que los bomberos no tuvieran contratiempo al llegar al lugar a sofocar el fuego.

“Tengo seis meses de vivir en Nicaragua, fui testigo del incendio y vi la unidad del pueblo, me siento más enamorado de este país y su gente, estoy admirado de la solidaridad, de lo altruista que es el pueblo”, expresó el señor Shun.

Agregó que los comerciantes cercanos no se quedaron de brazos cruzados, sino que sacaron sus extintores para ayudar al negocio afectado.

“Como ciudadano chino la rápida respuesta del gobierno me hace sentir más seguro, y me conmueve la solidaridad y valentía del pueblo ante el desastre, revelando lo más hermoso del ser humano, todo esto me ha hecho enamorarme aún más de este país”, concluyó el comerciante chino.

La publicación en Tik Tok la realizó el comerciante oriental, luego de que los bomberos unidos trabajaron más de 2 horas para sofocar el incendio que destruyó la tienda “Emanuel”, ubicada en el sector de ROPUSAME, en el mercado Oriental.

La tienda es propiedad de doña María del Rosario Arias López, de 59 años, quien ofertaba ropa para niños y niñas, mochilas y calzado.

Bomberos Unidos y miembros de la Especialidad de AVEXI de la Policía Nacional investigan las causas del incendio.