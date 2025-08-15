Lluvias torrenciales dejan más de 200 muertos en India y Pakistán

Las repentinas inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales cobraron la vida de más de 200 personas y dejaron decenas de desaparecidos en India y Pakistán en las últimas 24 horas.

Según medios locales, las autoridades y rescatistas pusieron a salvo a unas 1.600 personas en dos distritos montañosos en los países vecinos.

En Pakistán, un helicóptero que transportaba suministros de ayuda a la región noroeste de Bajaur, afectada por las inundaciones, se estrelló el viernes debido al mal tiempo, matando a las cinco personas a bordo, incluidos dos pilotos, indica un comunicado del gobierno.

Las lluvias torrenciales y repentinas sobre zonas pequeñas, conocidas como aguaceros, son cada vez más habituales en las regiones del Himalaya en India y el norte de Pakistán, que son propensas a inundaciones repentinas y deslaves. Estos fenómenos pueden causar estragos al provocar inundaciones intensas y deslizamientos de tierra, afectando a miles de personas en las regiones montañosas.

Los expertos advierten que los aguaceros han aumentado en los últimos años en parte debido al cambio climático, y los daños causados por las tormentas también se han incrementado por el desarrollo no planificado en las regiones montañosas.