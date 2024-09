Inundaciones devastadoras causan más de 100 muertos en Nepal

Las fuertes lluvias que han azotado Nepal en los últimos días causaron inundaciones y deslizamientos de tierra catastróficos, dejando un saldo devastador.

Según los últimos informes, al menos 112 personas fallecieron, 65 personas siguen desaparecidas y 34 han resultado heridas.

El país asiático ha sufrido daños severos en su infraestructura. Las feroces aguas se llevaron puentes importantes que conectaban regiones enteras.

El puente que unía Khotang con Tarai y otro que conectaba Ramechhap con Khurkot han sido arrastrados, dejando a miles de personas aisladas.

En tanto las carreteras han quedado bloqueadas por deslaves y árboles caídos. Miles de viajeros se encuentran varados, sin poder llegar a sus destinos o regresar a sus hogares.

Para que se den una idea de la magnitud de estas inundaciones, hasta el aeropuerto de Ramechhap, crucial para los turistas que visitan la región del Everest, ha quedado sumergido tras el desbordamiento del río Tamakoshi.

Como si esto fuera poco, cuatro grandes proyectos hidroeléctricos han tenido que cerrar debido a los daños, provocando cortes de electricidad en todo el país.

Nakhudol residents collect their belongings and evacuate from the flooded area on Saturday morning as their homes were submerged by the rains. Kathmandu received a record 600mm in the last 24 hours. Video: GOPEN RAI / NEPALI TIMES pic.twitter.com/Q2WxM5CaFl

Flood in #Kathmandu. Many thanks to our corrupt politicians and Sand Mafias who have destroyed our ecosystem over decades to fill their pockets. Round the year unrestrained & uncontrolled sand extraction has caused this erosion and flooding.



May Lord #Pashupatinath Burn You. pic.twitter.com/TlUSUDqmzG