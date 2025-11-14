Introducen acusación contra sujeto que supuestamente asesinó a jovencita en Carazo

En los juzgados de Jinotepe, Carazo, fue introducida este viernes la acusación en contra del sujeto Moisés Adán Cruz Cruz, de 35 años, presunto asesino de la jovencita Stephanie Antonia Sánchez Noguera, de 17 años.

Stephanie Antonia Sánchez Noguera, de 17 años

El asunto penal fue presentado en la oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (ORDICE) del Complejo Judicial Carazo por el doctor Mario Ismael Guerrero Ulmos, como Fiscal Auxiliar del Ministerio Público.

La joven Stephanie Sánchez fue reportada como desaparecida el miércoles 5 de noviembre y fue encontrada asesinada y con signos de abuso sexual en un montarascal del barrio Las Cruces, de Santa Teresa, la mañana del lunes 10.

Supuestamente, Moisés Cruz, mejor conocido con el alias de “Moly”, interceptó a la muchacha cuando se dirigía a la casa de unos familiares en el mismo barrio Las Cruces, con intenciones de abusarla.

Moisés Adán Cruz Cruz, de 35 años

Al momento del hallazgo el cuerpo de la víctima estaba en descomposición y tenía las manos amputadas, lo que podría indicar que fue macheteada al momento de intentar defenderse de su abusador.

Stephanie Antonia Sánchez Noguera habitaba en el municipio de La Paz, Carazo, y al momento de ser atacada mortalmente se encontraba a 800 metros de la casa de sus parientes en Santa Teresa.

La muchacha habitaba con unos tíos debido a que su mamá se encuentra en Estados Unidos.

Según los archivos judiciales, el detenido Moisés Adán Cruz Cruz ya había sido acusado anteriormente por un delito de abuso sexual en contra de una menor de edad y supuestamente condenado a 12 años de cárcel.

