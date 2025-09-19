Intensas lluvias provocan afectaciones en varios puntos de Managua

La fuerte tormenta que cayó la tarde de este jueves en Managua causó múltiples afectaciones en diferentes barrios y zonas de la capital, generando inundaciones y daños en la infraestructura vial.

Tormenta en Managua provoca inundaciones y daños viales

En el barrio La Primavera, un cauce colapsó, provocando que el agua superara el nivel del puente del sector.

De igual manera, en el barrio Santa Rosa, un taxista quedó atrapado con su vehículo al intentar cruzar una calle inundada, sin poder avanzar debido a la fuerza de la corriente.

La colonia Primero de Mayo y el andén 5 de Villa Venezuela también registraron inundaciones, donde una iglesia evangélica resultó parcialmente anegada.

Las lluvias también afectaron la circulación en la pista Sabana Grande, al dejar varios tramos intransitables.

El paso vehicular se vio cortado en la calle que conduce a la Cervecería Toña, cerca del puente a desnivel de Portezuelo, y varias calles del mercado Oriental se inundaron, complicando la movilización de comerciantes y compradores.

Además, el puente de Villa Progreso, ubicado frente a la Delegación del Cuerpo de Bomberos, sufrió daños estructurales a causa de las fuertes corrientes.

Hasta el momento, no se han reportado pérdidas o daños humanos que lamentar por la fuerte lluvia causada por el paso de la Onda Tropical número 29 sobre el territorio nacional.

