Intensas lluvias elevan cifra de muertes a 64 en 5 estados de México

El número de fallecidos a causa de las intensas lluvias reportadas hace algunos días subió a 64, según informó este lunes el gobierno federal mexicano durante la conferencia matutina presidencial.

El gobierno mexicano confirma que las intensas lluvias de octubre han cobrado la vida de 64 personas

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, señaló que el mayor número de muertes se reportó en Veracruz, con 29 víctimas fatales, mientras que en Hidalgo se han registrado 21 personas muertas, 13 en Puebla, una en Querétaro, y en San Luis Potosí no se registran hasta el momento personas fallecidas por este fenómeno meteorológico.

Asimismo, la funcionaria refirió que el número de personas desaparecidas en tres de los cinco estados afectados suma por el momento 65 individuos. Ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en una videollamada, la coordinadora de Protección Civil indicó que la intensidad de las tormentas se dio entre el 6 y 9 de octubre, período durante el cual las precipitaciones alcanzaron niveles extraordinarios que provocaron inundaciones y deslaves en múltiples regiones.

Al presentar el reporte de los daños, Velázquez indicó que en Veracruz hay 40 municipios en total afectados, de los cuales 22 tienen los mayores impactos. En esa entidad se reportan hasta ahora 18 personas no localizadas que continúan siendo buscadas por los equipos de rescate.

Afectaciones detalladas por estados

En el estado de Hidalgo, agregó la funcionaria, son 28 municipios total afectados, de los cuales 23 con mayores efectos por las precipitaciones. Suman hasta ahora 43 personas desaparecidas, la cifra más alta entre las entidades impactadas por este fenómeno meteorológico.

En Puebla son 23 municipios afectados, de los cuales 17 tienen mayor afectación por las lluvias torrenciales. Lamentablemente se reportan cuatro casos de habitantes no localizados que siguen siendo buscados por las autoridades locales.

En Querétaro, otra de las entidades impactadas por las recientes lluvias, hay ocho municipios con afectaciones, dos de ellos con efectos mayores. No se reportan por ahora personas desaparecidas en este estado del centro del país.

En tanto que en San Luis Potosí, dijo Velázquez, el número de municipios afectados alcanza 12, de los cuales dos tienen efectos más fuertes. No hay registro de muertes ni desaparecidos en esta entidad, siendo la menos impactada por el fenómeno meteorológico que azotó la región centro-este de México.

«Todos los reportes de muertes son confirmados y soportados por las carpetas levantadas en cada una de las fiscalías de los estados. Todos los familiares de las personas fallecidas tienen el cobijo y acompañamiento de los gobiernos de los estados, de la Federación y de los municipios. Nadie quedará desamparado», señaló la funcionaria durante su intervención en la conferencia presidencial.