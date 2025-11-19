Insólito: Ladrón roba celular y se delata a sí mismo transmitiendo en TikTok
Una joven originaria de Managua denunció, a través de las redes sociales, a un delincuente quien tras robarle su celular empezó a transmitir por las redes sociales de ella, incluyendo en su cuenta de Tik Tok.
Se trata de la usuaria identificada como Katerincita Martínez quien detalló, que el domingo pasado el ladrón se metió a robar a su casa y entre muchas cosas se le llevó uno de sus celulares; el cual no tenía contraseña o patrón de seguridad.
La afectada dijo que el delincuente es tan «imbécil» que ha estado usando el Messenger de ella para escribirle a chicas que ella tiene agregada y ha estado grabando y publicando desde su propia cuenta de Tik Tok.
«Hola mi gente, ofrezco recompensa a quien me de información de este sujeto…no es tanto por lo que me robó si no porque está usando mis cuentas, la información que me den sobre él será confidencial y muy bien pagada. Les agradezco de antemano«, expresó Katerincita Martínez en su perfil de Facebook.
Presuntamente, el delincuente es de un barrio del Distrito II de Managua y aunque en una de las publicaciones de TikTok puso de fondo el tema de Vicente Fernández “No me sé rajar”, veremos qué hace cuando llegue la Policía a agarrarlo de lo más ralo.
#Managua Víctima denuncia a ladrón que, por bruto, transmitió en TikTok tras robarle su celular #Nicaragua #Insolito #Robo pic.twitter.com/r6jnGTLxzK— La Nueva Radio YA (@nuevaya) November 19, 2025