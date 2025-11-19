Insólito: Ladrón roba celular y se delata a sí mismo transmitiendo en TikTok

Una joven originaria de Managua denunció, a través de las redes sociales, a un delincuente quien tras robarle su celular empezó a transmitir por las redes sociales de ella, incluyendo en su cuenta de Tik Tok.

Denuncia a ladrón bruto que usó su cuenta de TikTok tras el robo

Se trata de la usuaria identificada como Katerincita Martínez quien detalló, que el domingo pasado el ladrón se metió a robar a su casa y entre muchas cosas se le llevó uno de sus celulares; el cual no tenía contraseña o patrón de seguridad.

La afectada dijo que el delincuente es tan «imbécil» que ha estado usando el Messenger de ella para escribirle a chicas que ella tiene agregada y ha estado grabando y publicando desde su propia cuenta de Tik Tok.

«Hola mi gente, ofrezco recompensa a quien me de información de este sujeto…no es tanto por lo que me robó si no porque está usando mis cuentas, la información que me den sobre él será confidencial y muy bien pagada. Les agradezco de antemano«, expresó Katerincita Martínez en su perfil de Facebook.

Presuntamente, el delincuente es de un barrio del Distrito II de Managua y aunque en una de las publicaciones de TikTok puso de fondo el tema de Vicente Fernández “No me sé rajar”, veremos qué hace cuando llegue la Policía a agarrarlo de lo más ralo.