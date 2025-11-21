Inquilino «satánico» mata a hombre con una piocha en un barrio del Distrito 2 de Managua

El señor Álvaro Martín Estrada Martínez, de 52 años, murió este viernes en tanto su papá Alberto Estrada, de 70, resultó herido, tras haber sido atacados con una piocha y trozos de adoquines por un sujeto de nombre José Acosta, apodado “El Padrecito Satánico” quien era su inquilino.

José Acosta, el presunto asesino

Los hechos ocurrieron a eso de las 4:30 de la madrugada de este viernes en una casa ubicada de Casa Pellas Acahualinca una cuadra al Norte, dos al Este y diez varas al norte, en el barrio Alemania Democrática, aledaño al barrio Acahualinca.

Los informes preliminares indican que, tras agredir a sus víctimas en estado de ebriedad y drogado, el delincuente despojó a don Álvaro Martín Estrada de dos celulares, las dos carteras y una cantidad de dinero que supuestamente le acababan de enviar a través de una remesa.

Conocidos de los afectados dijeron que Álvaro Martín fue llevado de emergencia al Hospital Lenin Fonseca, donde los médicos hicieron todos los esfuerzos posibles por salvarle la vida, pero acabó rindiéndose ante la muerte como consecuencias de las graves heridas en su cabeza.

Ataque mortal en Acahualinca: muere Álvaro Estrada

Mientras tanto su padre permanece internado en estado delicado debido a las severas lesiones provocadas durante el violento ataque.

Las autoridades policiales del Distrito 2 se encuentran buscando al homicida José Acosta.

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