Inmigrante nicaragüense agrede a agente federal en La Florida y luego sonríe para la fotografía

El nicaragüense Denis Corea Miranda, de 21 años, se encuentra bajo custodia en una cárcel de Florida, Estados Unidos, tras ser arrestado por agredir a un agente de inmigración.

Arresto de Denis Corea: Agresión a agente de inmigración

El incidente ocurrió el pasado martes, cuando Corea Miranda, en un intento por evadir su captura, golpeó al agente en el hombro, causándole lesiones graves.

El sheriff Grady Judd declaró que esta es la primera vez que un agente resulta herido en servicio y criticó las políticas federales de «captura y liberación».

Según el jefe policial, Corea Miranda había sido detenido previamente por la Patrulla Fronteriza en 2021 pero fue liberado con una fecha de comparecencia en la corte.

Posteriormente, en 2024, fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y no se presentó al tribunal, dejando una orden de arresto pendiente.

Tras la agresión al agente, Corea Miranda huyó a un bosque, lo que obligó a las autoridades a usar helicópteros y drones para localizarlo y finalmente arrestarlo.

El sheriff Judd indicó que el sospechoso también ha sido vinculado con delitos de robo en el condado de Polk y, una vez que cumpla su condena en una prisión estatal, será deportado.

En una foto de su arresto, el nicaragüense aparece sonriente.

