Dos jóvenes de Chontales fueron últimas víctimas de los accidentes de tránsito en Nicaragua en el 2025

Los jóvenes Steven Javier Taisigüe Peña, de 19 años, y Carlos Josué Tenorio Estrada, de 18, se convirtieron la noche de ayer miércoles en las últimas víctimas de accidentes de tránsito en el año 2025, al colisionar en moto contra un camión, en una carretera de chontaleña.

La tragedia ocurrió a las 11 y media de la noche en el kilómetro 207, comarca Los Chorros, en el municipio de Villa Sandino, departamento de Chontales.

Cazadores de noticias informaron que Steven Taisigüe y Carlos Tenorio se desplazaban en la moto marca Boxer con placa de Chontales 27 430, al llegar a sector de la cuesta Los Chorros, impactaron en la parte trasera del camión placa RS 6868, que estaba parqueado por fallas mecánicas.

El camión era conducido por Eyner Josué Urbina Jarquín, de 19 años, quien fue retenido por la policía para determinar si tiene algún grado de responsabilidad.

Los familiares de ambos jóvenes llegaron al lugar del accidente a reconocer los cuerpos y luego trasladarlos a sus lugares de origen para velarlos y luego darles cristiana sepultura.