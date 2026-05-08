Inicia Casting de Reinas Nicaragua 2026, “Embajadoras de Amor a Nicaragua”

Las jovencitas nicaragüenses que desean promover la identidad nacional, las bellezas turísticas del país y el amor por Nuestra Patria, tienen la fabulosa oportunidad de participar en el casting de la plataforma Reinas Nicaragua 2026, “Embajadoras de Amor a Nicaragua”, cuyo proceso de inscripción inició este viernes.

“Nos complacemos en informarles que iniciamos con los castings y todo el proceso de cara a nuestra gala nacional de Reinas Nicaragua 2026. Estamos contentos de que nos puedan acompañar y que puedan ser parte de todo esto tan bonito que viven las familias nicaragüenses y nuestros jóvenes que pueden proyectarse y destacar en esta plataforma tan importante”, destacó el compañero Óscar Pérez, viceministro del Ministerio de la Juventud.

Por su parte, la compañera Jessica Peña, de la Procuraduría General de las Municipalidades, informó que los primeros castings se realizaron este viernes 8 de mayo en Jinotega y Matagalpa.

Asimismo, indicó que este sábado continuarán en la Casa de Cultura y Creatividad Augusto C. Sandino de Ocotal y en el auditorio municipal de Bilwi, Caribe Norte.

Mientras tanto, el domingo 10 de mayo las jornadas de selección se desarrollarán en la Casa de Cultura y Creatividad de La Trinidad, Estelí; en la Casa de Cultura y Creatividad Magdalena Arróliga Sosa, de Camoapa; y en la Casa de Cultura y Creatividad Gregorio Aguilar, de Juigalpa.

La princesa Nicaragua 2025, Ashly Putchie, destacó que esta plataforma representa una oportunidad de crecimiento y proyección para las jóvenes participantes.

“Esta plataforma tan maravillosa busca una nueva Embajadora de Amor a Nicaragua. No solo busca la belleza, sino que brinda oportunidades, proyección y abre puertas. Hoy iniciamos los castings, pero también damos inicio a sueños que, así como yo, un día también los tuve”, expresó emocionada.

Añadió que las participantes también se convierten en promotoras de la cultura y el turismo nacional, fortaleciendo sus capacidades personales y profesionales.

Las jóvenes seleccionadas tendrán la oportunidad de representar con orgullo la belleza integral de sus municipios y departamentos, resaltando el amor a la patria, las costumbres y la creatividad del pueblo nicaragüense.