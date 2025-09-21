Ingeniero Agroindustrial pierde la vida al chocar contra un autobús en Chontales

El ingeniero agroindustrial Marcos Reyes García, de 28 años, murió la madrugada de hoy domingo al chocar en motocicleta contra la parte trasera del bus placa CT 19-496, en el kilometro 137 de la carretera Managua- El Rama, en Juigalpa, Chontales.

Cazadores de noticias informaron que Marcos se desplazaba en presunto estado de ebriedad, en la moto placa CT 33-985, cuando realizó un giro indebido en la vía.

En ese momento impactó contra la unidad de transporte y sufrió las múltiples lesiones graves que le causaron la muerte.

Accidente mortal en Juigalpa: muere joven ingeniero

El ahora occiso era originario del poblado Llano Grande, ubicado en Cuapa, Chontales.

Al momento de la fatalidad llevaba como pasajero a José Abel Martínez Amador, quien fue trasladado con lesiones graves al hospital Comandante Camilo Ortega Saavedra, de Juigalpa, Chontales.

