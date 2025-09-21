type here...
Buscar
32.7 C
Managua
domingo, septiembre 21, 2025
Destacadas

Ingeniero Agroindustrial pierde la vida al chocar contra un autobús en Chontales

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El ingeniero agroindustrial Marcos Reyes García, de 28 años, murió la madrugada de hoy domingo al chocar en motocicleta contra la parte trasera del bus placa CT 19-496, en el kilometro 137 de la carretera Managua- El Rama, en Juigalpa, Chontales.

Marcos Reyes García, de 28 años
Marcos Reyes García, de 28 años

Cazadores de noticias informaron que Marcos se desplazaba en presunto estado de ebriedad, en la moto placa CT 33-985, cuando realizó un giro indebido en la vía.

En ese momento impactó contra la unidad de transporte y sufrió las múltiples lesiones graves que le causaron la muerte.

Accidente mortal en Juigalpa: muere joven ingeniero
Accidente mortal en Juigalpa: muere joven ingeniero

El ahora occiso era originario del poblado Llano Grande, ubicado en Cuapa, Chontales.

Al momento de la fatalidad llevaba como pasajero a José Abel Martínez Amador, quien fue trasladado con lesiones graves al hospital Comandante Camilo Ortega Saavedra, de Juigalpa, Chontales.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456