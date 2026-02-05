“Influencer” francesa se quita las costillas para estar más delgada, hace un caldo con ellas y se lo bebe

La necesidad de tener el “cuerpo perfecto” ha llevado a una influencer francesa a llevar a cabo una práctica que ha causado indignación en miles de internautas.

La joven, conocida en redes sociales como @adee.ah, ansiaba tener una cintura de avispa y, para ello, optó por someterse a una operación en la que le extirparon varias de sus costillas.

Sin embargo, no contenta con esto, la joven expuso en su perfil de TikTok que, aún con el corsé puesto para tener un buen postoperatorio, calentó las costillas en una olla, asegurando que eran las suyas, y bebió el caldo que estas soltaron: «Sabe a pollo».

«Las costillas, junto con los músculos intercostales, los necesitamos para respirar y tener capacidad pulmonar. Quitar todas las costillas es imposible», ha agregado por su parte un experto. Quien a la vez, advirtió de la peligrosidad de promocionar ese tipo de contenido en redes sociales.

«Quitar las costillas flotantes es una cirugía que es muy difícil que se haga en España, sobre todo porque la mortalidad que tiene este tipo de operaciones es muy alta. Someterse a estas cirugías con un riesgo de muerte está bastante desaconsejado. Esto se ha hecho para que el vídeo se haga viral, pero si esta persona ha hecho esto es porque tiene un problema psicológico y psiquiátrico muy importante», ha sentenciado José Manuel Gómez Villar.