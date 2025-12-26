Infarto causa muerte a una adolescente de comunidad Dulce Nombre de Jesús, en Somotillo, Chinandega

Gran tristeza y dolor embargan a una familia de la comunidad Dulce Nombre de Jesús, en el municipio de Somotillo, Chinandega, tras la muerte de la adolescente Stheyci Betancourt, de 14 años, a causa de un fulminante infarto.

Cazadores de noticias informaron que anoche, la menor presentó una fuerte fiebre, siendo llevada inicialmente al hospital de Somotillo, y luego remitida al hospital Mauricio Abdalah, en El Realejo, donde falleció la mañana de hoy.

Los médicos calificaron su muerte como resultado de un fulminante infarto provocado por la alta fiebre que sufrió.

Stheyci era reconocida por su participación en ligas de fútbol femenino local, donde destacó por su talento y dedicación, lo que ha generado un profundo pesar entre familiares, amistades, entrenadores y compañeros de equipo.

El suceso ha causado consternación entre la población, que hoy acompaña en su dolor a la familia de la adolescente quien era una promesa del deporte local.