INETER: tendremos lluvias de octubre, el mes de más precipitaciones

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), informa que esta semana será lluviosa, debido a los sistemas de bajas presiones, propias estos días del mes más lluvioso, que es octubre.

Manuel Prado, director del área de Cambio Climático, detalló que las lluvias se esperan principalmente, en el Pacífico, Centro y norte de Nicaragua.

«No descartamos la posibilidad de una lluvia intensa, distribuida en Occidente», dijo Prado, quien anticipó temperaturas de 31 y 34 grados en el país, y en el norte, de 28 a 30 grados.

También se esperan olas de tres metros de altura en las costas del Pacífico, por lo que se llama a tener cuidados a los dueños de embarcaciones pequeñas y menores.