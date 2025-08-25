INETER advierte de lluvias y vientos por el paso de Ondas Tropicales esta semana en Nicaragua

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), a través del ingeniero Manuel Prado, dio a conocer que durante esta semana, el país está experimentando la influencia de sistemas de baja presión y el paso de dos ondas tropicales, lo que trae consigo un cambio en las condiciones del tiempo.

Condiciones climáticas extremas: Ondas tropicales en INETER

La onda tropical número 24 ya se ha desplazado sobre el territorio nacional, generando lluvias en días anteriores y causando inestabilidad que persiste hasta la fecha.

Sin embargo, la atención principal se centra en la onda tropical número 25, que se prevé ingrese al país entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Esta onda ha sido catalogada como «bastante fuerte» y se espera que provoque lluvias de intensidad débil a ocasionalmente fuerte, las cuales vendrán acompañadas de rachas de viento significativas y, en algunos momentos, tormentas eléctricas.

Es importante destacar que estas condiciones intensas se manifestarán únicamente durante los episodios de lluvia.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente se mantendrá caluroso. Se esperan valores máximos de hasta 34 grados en el occidente, mientras que en el resto del Pacífico las temperaturas oscilarán entre los 31 y 34 grados.

En las otras partes del país, los termómetros marcarán entre 28 y 31 grados.

A pesar de las lluvias, los cielos parcialmente despejados contribuirán a una sensación térmica considerable, especialmente durante las mañanas y las tardes.

