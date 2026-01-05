Camioneta causa muerte a peatón que dormía «La Mona» en una calle del barrio Nueva Libia, en Managua
El tomador consuetudinario José Arturo Matute Malespín, de 48 años, murió anoche tras ser atropellado por una camioneta cuando estaba acostado en una calle del barrio Nueva Libia, Distrito Cuatro de Managua.
Cazadores de noticias, informaron que Matute Malespín estaba dormido a orillas de una acera de la rotonda La Virgen 4 cuadras al sur, cuando el conductor de una camioneta retrocedió y le pasó en su humanidad.
Los informantes agregaron que José Arturo logró levantarse y caminar hasta la acera de una casa donde murió minutos después.
Por su parte, el conductor de la camioneta se retiró del lugar sin brindar auxilio al infortunado, por lo que ahora es buscado por la policía para determinar su responsabilidad en esta nueva fatalidad vial.
El cuerpo de José Arturo Matute Malespín fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, para documentar las causas de su muerte y en espera de que sea reclamado por sus familiares.