¡Increíble! Graban a sujeto agrediendo a mujer amarrada dentro de un carretón

Cazadores de Noticias grabaron el momento en que un carretonero trasladaba una mujer con las manos amarradas, en el vehículo de dos ruedas halado por un caballo.

Impactante: Mujer amarrada en un carretón en Managua

El hecho ocurrió presuntamente en Managua, y por las características del caso, todo hace indicar que el hombre y la mujer son pareja.

En el video enviado a nuestra línea WhatsApp 8711-0456 se observa una mujer acostada boca arriba en la cabina el carretón y con las manos amarradas con un mecate.

En el trayecto, la mujer le lanza patadas al carretonero y le grita que la suelte y la deje ir, sin embargo, el sujeto solo le dice que se calme.

El video fue grabado por dos jóvenes a bordo de una moto quienes avanzaban a pocos metros del carretón para ser testigos del caso.

Al verse descubierto, el carretonero detuvo la marcha mientras la mujer le gritaba “hasta de lo que se iba a morir” y los motorizados se fueron del lugar.

