Incendio en Hong Kong deja ya 146 muertos y cientos de desaparecidos

La cifra de fallecidos por el voraz incendio que consumió el complejo residencial Wang Fuk Court en Hong Kong ascendió a 146 personas, según confirmaron las autoridades este domingo.

Infierno en Hong Kong deja ya 146 muertos y cientos de desaparecidos entre los escombros

La Policía hongkonesa advirtió que el número de víctimas mortales podría aumentar más, ya que apenas han logrado rastrear 4 de las 7 torres afectadas por las llamas y todavía hay un centenar de personas cuyo paradero es un misterio.

La situación en los centros hospitalarios es dramática, con 19 pacientes luchando por su vida en estado crítico, cuatro personas con severas quemaduras y otros 23 heridos que permanecen estables.

Obstáculos en la operación de rescate

Tragedia en Wang Fuk Court: Sube la cifra de fallecidos y denuncian fallas en las alarmas

Cheng Ka-chun, jefe de la Unidad de Identificación de Víctimas, explicó durante una rueda de prensa hoy que la oscuridad total dentro de los edificios está complicando terriblemente el trabajo de los rescatistas. Muchas zonas quedaron completamente calcinadas y ni la luz del sol logra entrar, por lo que la Policía calcula que revisar a fondo las áreas más destruidas podría tomar entre tres y cuatro semanas de ardua labor.

Se conoció que muchos vecinos ya se habían quejado sobre el peligro de incendio y la inflamabilidad de la malla que cubría los edificios desde septiembre de 2024, cuando iniciaron las remodelaciones. En aquel entonces, un portavoz del Departamento de Trabajo aseguró que el riesgo era «relativamente bajo». Hasta el momento, las autoridades han arrestado a 11 personas: tres de la empresa constructora y ocho de la consultora implicada en las obras.

Una trampa de fuego y materiales peligrosos

El origen del fuego, que inició el miércoles por la tarde y no fue sofocado hasta el viernes, sigue bajo la lupa de los investigadores. La Policía confirmó que las llamas comenzaron en la planta baja y corrieron con una velocidad espantosa por 7 de las 8 torres de 31 pisos, donde vivían unas 4,600 personas en casi dos mil miniapartamentos.

El fuego trepó rápidamente de un rascacielos a otro alimentado por los andamios de bambú y las mallas verdes, sumado a unas planchas de espuma de poliestireno en las ventanas, un material altamente inflamable. Para colmo de males, se ha reconocido que las alarmas antiincendios no funcionaron correctamente a la hora del siniestro.