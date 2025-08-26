Incendio devora una casa y causa daños parciales a otra en Managua

Cuantiosas pérdidas materiales es el saldo que dejó un voraz incendio que la noche de este martes, devoró la vivienda de don Silvio Rafael Sequeira de 63 años, ubicada en el barrio El Riguero . de los Talleres Modernos, una cuadra al este y 3 al sur, en Managua.

Las llamas devoraron en minutos dos camas, dos laptops, una refrigeradora, 2 abanicos de pedestal, un microondas, una lavadora, un ropero, una cocina de cuatro quemadores, un equipo de sonido, una arrocera, ropa y herramientas de trabajo.

Don Silvio Rafael dijo a Tu Nueva Radio Ya que desconoce que originó el incendio, pues los electrodomésticos lo tenían desconectados. “En ese momento solo doña Rafaela Reyes estaba en mi casa, y pues gracias a Dios que se puso a salvo al ver las llamas”.

El fuego se extendió a la propiedad de la vecina María Elena Sevilla Chavarría de 61 años, a quien solo se le quemó una cama.

Los Bomberos Unidos al recibir el llamado de emergencia de los pobladores de la zona, movilizaron al lugar seis cisternas con 20 fuerzas, quienes en 21 minutos sofocaron el incendio.

Sobre las causas del incendio se manejan dos hipótesis, la primera es que se debido a un corto circuito y la segunda a la supuesta explosión de un cilindro de gas butano, sin embargo, serán los especialistas los que determinen el origen del fuego.

Las autoridades de la Policía Nacional resguardaron el trabajo realizado por los Bomberos Unidos, además de brindar seguridad a las familias afectadas y evitar el pillaje.