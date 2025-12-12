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Incendio deja sin hogar a familia de Managua, en el hecho murieron un firulais y una gallina

Por Melvin Canizalez
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Un voraz incendio destruyó la vivienda de la señora Yadira Celada, de 60 años de edad, la tarde de este jueves en el sector de Anexo a Waspán Sur, en el Distrito 7 de Managua.

Doña Yadira habitaba la casa junto a su hija, quien, al momento del siniestro se encontraba dormida, y logró ser rescatada gracias a la oportuna intervención de vecinos del lugar, ya que la señora no estaba.

Le agradezco a los vecinos que se pusieron las pilas y lograron sacar a mi hija. Lo único que lamento es que un perrito y mi gallina murieron quemados, expresó doña Yadira Celada.

La rápida intervención de los bomberos evitó que las llamas se propagarán a otras viviendas. Las causas del incendio están siendo investigadas.

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