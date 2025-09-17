Incanto celebrará gala artística por sus 10 años de trayectoria lírica

El Instituto del Canto Lírico Incanto INCANTO, celebrarán el próximo 28 de septiembre, sus diez años de trayectoria con una gala artística en la sala mayor del Teatro Nacional Rubén Darío, a partir de las 4 de la tarde con entrada libre y gratuita.

El tenor nicaragüense Laureano Ortega Murillo, director general de INCANTO, destacó la participación de artística invitados, solistas de Italia y Rusia, entre ellos el maestro Jacopo Sipari, de la Fundación Festival Pucciniano de Italia.

Además, Nelson Gutiérrez, Gabriel Chorens, los solistas y estudiantes de INCANTO, acompañados de la Orquesta Sinfónica Juvenil «Rubén Darío», Camerata Bach, y Shola Cantorum.

El vestuario de los artistas estará a cargo de Nicaragua Diseña, la escenografía con la dirección de Donaldo Agurre, y Henry Avilés, en el maquillaje.

Tu cita es el próximo domingo 28 de septiembre en el Teatro Nacional Rubén Darío, para celebrar los 10 años de INCANTO, con la Gala Artística con tenores y sopranos nacionales e internacionales. La entrada es gratuita.