Inauguran en Managua fábrica china L&L Contemporary Exterior

Con el propósito de aportar al desarrollo productivo, la generación de empleo y el fortalecimiento de la industria nacional, este miércoles fue inaugurada la empresa L&L Contemporary Exterior, dedicada a fabricar y comercializar láminas galvanizadas y aluminizadas con aislante térmico de alta calidad, tejas de PVC y perlines.

L&L Contemporary Exterior impulsa la construcción en Nicaragua

Esta empresa china, ubicada en el kilómetro 14.3 de la carretera Panamericana Norte, cuenta actualmente con una primera y segunda etapa en funcionamiento, además de tres bodegas con una capacidad total de 9.000 metros cuadrados y una inversión de 5 millones 256 mil dólares.

En sus palabras de bienvenida, el compañero Laureano Ortega Murillo, Asesor Presidencial para la Promoción de Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, expresó que L&L Contemporary Exterior aportará a mejorar la calidad y precios competitivos en la construcción de Nicaragua.

El compañero Laureano Ortega Murillo

En nombre de los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, saludó y agradeció esta nueva inversión que desarrollan hermanos de la República Popular China en Nicaragua.

“La empresa L&L Contemporary Exterior, abre sus puertas hoy, con este importante proyecto, que aportará a mejores calidades en la construcción en Nicaragua y a precios más competitivos, para que todos los y las nicaragüenses tengamos acceso a estos productos”, señaló.

El Asesor Presidencial, resaltó la importancia que los proyectos y empresas de la República Popular China, en este caso, L&L Contemporary Exterior, tengan una visión regional.

El compañero Laureano reiteró el sincero y profundo agradecimiento a los hermanos de la República Popular China y en este caso a los representantes de la empresa L&L Contemporary Exterior, con quienes han venido coordinando desde hace más de un año este proyecto.

En su mensaje, reafirmó que “este proyecto es un reflejo más de que vamos avanzando en sendas de victorias con nuestros hermanos de la República Popular China”.

Por su parte, la representante de la empresa L&L Contemporary Exterior, Suyen Ang, reconoció y agradeció al Gobierno de Nicaragua por las políticas de estabilidad, acompañamiento y facilitación, lo que ha permitido que el país se consolide como un país atractivo para la inversión extranjera, con seguridad y entorno favorable para hacer negocios.

Suyen Ang

“Nicaragua vive hoy un momento importante de crecimiento económico sostenido, con avances visibles en infraestructura, carretera, energía, puerto y conectividad, la estabilidad financiera, lo que genera confianza y permite a la empresa planificar e invertir con visión a largo plazo”, dijo.

Suyen Ang, destacó también que Nicaragua es un destino seguro y confiable. “Para nosotros es fundamental encontrar un país con estabilidad social, paz y seguridad ciudadana y Nicaragua ofrece ese entorno. Esa estabilidad es la base para el desarrollo, la generación de empleo, la mejora de la calidad de vida de las familias”, subrayó.

También agradeció “de manera especial a la Secretaría de Promoción de Inversiones y Exportaciones, al ministro de Fomento, Industria y Comercio, a la Alcaldía de Managua por su orientación, felicitación y apoyo en cada etapa del proceso”.

“Hemos invertido en maquinaria de última generación, tecnología moderna y procesos eficientes, para garantizar un producto competitivo que responda a las necesidades del mercado regional”, detalló.



