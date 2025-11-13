IMPACTANTE VIDEO: Un bebé pasea con una pistola en las manos, en Estados Unidos

Un video que muestra a un bebé paseando solo y con lo que parece ser una pistola en las manos se ha viralizado en redes sociales. El hecho aparentemente ocurrió en Cleveland, Estados Unidos.

En la grabación de poco más de 10 segundos se ve al menor, que podría tener entre 2 y 4 años, caminando con dificultad por un patio mientras sostiene el arma, hasta que, finalmente, corre en dirección a su presunta vivienda.

Las imágenes han generado un debate en Internet, con algunos usuarios asegurando que se trata de una pistola de juguete, ya que un niño tan pequeño no tendría la fuerza para llevar un arma real. Mientras otros indican que la forma realista del objeto hace imposible distinguirlo de lejos.

IMPACTANTE VIDEO: Un bebé pasea con una pistola en las manos, en #EstadosUnidos >> https://t.co/oxMeeO5Opb pic.twitter.com/d51Ng71MHG — La Nueva Radio YA (@nuevaya) November 13, 2025

El caso recuerda a la trágica muerte de Tamir Rice, un niño de 12 años que falleció tras recibir disparos de agentes de la Policía de Cleveland, quienes confundieron su pistola de juguete con una real. Dos años después, la ciudad accedió a pagar seis millones de dólares a la familia como indemnización.