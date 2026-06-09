Impactante fenómeno cubre de blanco las costas del pacífico de Nicaragua

Un extraño manto blanco, similar a una gigantesca descarga de detergente, sorprendió en las últimas horas a los pobladores y turistas en Playa Amarillo, en Tola, Rivas, y otras zonas del Pacífico nicaragüense.

Tormenta Cristina bate el océano y crea espuma en Nicaragua

Las imágenes de las costas cubiertas por una gruesa capa de espuma encendieron rápidamente las alarmas en redes sociales, en donde muchos se preguntaron si se trataba de contaminación extrema o de un misterioso capricho de la naturaleza.

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) y las autoridades locales aclararon que esa espectacular «espuma marina» no proviene de vertidos químicos ni de fábricas costeras.

Se trata de un proceso puramente físico y biológico detonado por las extremas condiciones meteorológicas actuales.

Los científicos explicaron que el agua de mar está naturalmente cargada de compuestos orgánicos disueltos, como restos de algas, fitoplancton muerto, lípidos y proteína, derivados de una alta productividad biológica en el océano.

Agregaron que la presencia de la Tormenta Tropical Cristina y sistemas de baja presión en el Pacífico centroamericano han provocado un violento oleaje y fuertes vientos.

Añadieron que, al chocar las olas con fuerza descomunal contra la costa, se inyectan millones de burbujas de aire en el agua; la materia orgánica flotante actúa exactamente como un jabón natural, atrapando el aire y dándole a las burbujas una consistencia espesa y duradera que no se revienta fácilmente.

En términos sencillos, las tormentas lejanas agitaron el océano y el oleaje actuó como una gigantesca licuadora, batiendo la materia orgánica del mar hasta convertirla en espuma sobre la arena.

Los especialistas de INETER recalcaron que es un fenómeno natural y temporal que no representa peligro directo para la población.

Al ser materia orgánica batida, la espuma desaparece por sí sola en cuestión de horas o días a medida que el viento la disipa o el sol rompe las burbujas.



