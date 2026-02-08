Iliá Glazunov: Nicaragua a través de los ojos del artista

Las obras de Iliá Glazunov, uno de los grandes nombres del arte soviético y ruso, ofrecen una mirada singular sobre Nicaragua. En la Galería Iliá Glazunov de Moscú se exhiben piezas que revelan cómo el pintor interpretó la historia, la cultura y el espíritu del país centroamericano.

Uno de los pintores emblemáticos de la URSS y Rusia, Iliá Glazunov (1930-2017), visitó varios países de AméricaLatina, inclusive Nicaragua, Cuba y Chile, pintó los retratos de Daniel Ortega, Fidel Castro y Salvador Allende, así como conoció personalmente a unos destacados artistas latinoamericanos, inclusive David Alfaro Siqueiros ​de México.

En agosto de 1983, por encargo del periódico soviético «Pravda», Iliá Glazunov realizó una gira de trabajo de dos semanas a Nicaragua. Llegó al país centroamericano que atravesaba las batallas entre las fuerzas gubernamentales formadas por los patriotas Sandinistas, que luchaban por la libertad y la independencia, y los Contras apoyados por los norteamericanos.

En el campo de batalla en la frontera de Nicaragua con Honduras, estando codo a codo con los Sandinistas, Iliá Glazunov hacía bocetos de sus cuadros directamente en trincheras.

En primer lugar, se enfocó en la gente, su aspiración a la paz y al desarrollo de su joven y valiente República. Basado en las historias reales de los nicaragüenses que conoció, trataba de reflejar sus destinos y sentidos. Entre los protagonistas principalmente había soldados y sus familiares.

A continuación, algunas imágenes de la exposición: