Identifican a mujer muerta en humedal de Bluefields, Caribe Sur

Con el nombre de Erminia Marina Omier Brown, de 61 años de edad, fue identificada la mujer que la mañana de ayer viernes fue hallada sin vida en un humedal ubicado a orillas de la bahía de Bluefields, en el Caribe Sur.

El cuerpo de la infortunada, conocida popularmente como “La Diabla sin Cola”, fue encontrado en avanzado estado de descomposición al Este del barrio Loma Fresca, propiamente al otro lado del dique del señor Frank Zeledón.

Zeledón, había perdido unos búfalos y al notar zopilotes sobrevolando el área, mandó a un trabajador a verificar, creyendo que podía tratarse de uno de sus animales.

Para su sorpresa, el trabajador halló a la mujer boca arriba, semidesnuda, vistiendo únicamente un diminuto short.

El médico forense determinó que doña Erminia, perdió la vida a causa de dos estocadas en la parte alta de las piernas, una de ellas, perforó la vena femoral, provocándole una hemorragia masiva que le causó la muerte.

Por el avanzado estado de descomposición, el cuerpo fue sepultado de inmediato en el cementerio San Juan de Dios de Bluefields.

Vecinos del barrio Fátima, donde la adulta mayor residía desde hace varios años, afirmaron que llevaban seis días sin verla y sospecharon que podría tratarse de ella al conocerse la noticia del hallazgo.

La Policía Nacional, retuvo a su cónyuge para entrevistas y averiguaciones que permitan esclarecer el caso.