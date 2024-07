Huracán Beryl azota la península de Yucatán con fuerza descomunal

El monstruoso huracán Beryl acaba de tocar tierra en la península de Yucatán, México, dejando una estela de destrucción digna de una película.

El huracán llegó con toda su furia a la costa mexicana la mañana de este viernes, cerca de Tulum, un apetecido centro turístico en la nación azteca.

La Autoridad Nacional de Protección Civil de México decretó la alerta roja para los estados de Quintana Roo y Yucatán.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) informó que Beryl viene con unos vientos de hasta 160 kilómetros por hora.

Mientras que el servicio meteorológico de México lo califica como categoría 2 en una escala de 5, con vientos de 175 kilómetros por hora y picos de hasta 220.

Beryl ya dejó nueve muertos en su paso por el Caribe, y ahora amenaza con marejadas ciclónica y fuerte oleaje en Yucatán.

Los expertos están sorprendidos con la intensidad que agarró este huracán, siendo el primero de la temporada del Atlántico que va de junio a noviembre.

Y para rematar, la NOAA, la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unido, advirtió que la temporada de huracanes de este año 2024 promete ser de las bravas, con la posibilidad de que nos visiten entre cuatro y siete huracanes de categoría 3 o más.

#WATCH : Footage of Hurricane Beryl making landfall as a category 2 hurricane in the town of Tulum, Yucatán Peninsula, Mexico.#HurricaneBeryl #HurricaneSeason #Hurricane #Beryl #BerylHurricane #YucatánPeninsula #Mexico pic.twitter.com/yJN6PNqjtj