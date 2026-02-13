Hoy es Día Mundial de la Radio: un siglo de historia conectando al mundo

Este viernes 13 de febrero se celebra la 14.ª edición del Día Mundial de la Radio, una fecha establecida por la UNESCO en 2012 para reconocer la importancia estratégica de este medio de comunicación.

Tras más de cien años de existencia, la radio sigue demostrando su resiliencia y capacidad de adaptación frente al auge de los contenidos digitales e Internet.

La invención de la radio no tiene un autor único ni una fecha exacta, ya que fue el resultado de experimentos simultáneos en diversos países.

Mientras que en Rusia y Bulgaria se celebra el 7 de mayo en honor a Alexander Popov, quien presentó su radiorreceptor en 1895, fue Guglielmo Marconi quien patentó el invento un año después, logrando su popularización global.

A lo largo del siglo XX, la radio se consolidó como una herramienta indispensable de información y entretenimiento. Dos hitos marcaron su historia y compitieron por definir la fecha de esta efeméride:

30 de octubre: En memoria de la mítica retransmisión de «La guerra de los mundos» por Orson Welles en 1938, propuesta impulsada originalmente por la Academia Española de la Radio.

13 de febrero: Fecha de creación de la Radio de las Naciones Unidas en 1946.

Finalmente, la UNESCO, bajo la dirección de Irina Bokova y con el respaldo de 193 países, eligió el 13 de febrero como la fecha oficial para conmemorar este medio que, a pesar del paso del tiempo, mantiene su esencia como la voz de las comunidades y un pilar fundamental de la libertad de expresión.

