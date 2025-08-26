Hospitalizan de emergencias a “La Chilindrina”

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como “La Chilindrina”, fue hospitalizada de emergencia, según confirmó una amiga de la artista de 78 años.

La emblemática figura de la serie “El Chavo del 8” mostró síntomas de deterioro neurológico la semana pasada que obligaron a su ingreso inmediato en un hospital.

«Estoy muy preocupada por la salud de mi amiga. El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte», señaló la fuente.

Aunque la actriz anunció en 2024 su retiro de los escenarios, no lo dejó por completo. De hecho, el mes pasado estuvo en Perú para presentar el espectáculo ‘Aquí está la Chilindrina‘. En este contexto, los médicos que la revisaron encontraron bajos niveles de sodio.

«Últimamente ha tenido mucha carga de trabajo y la he visto muy nerviosa. La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés», añadió la amiga, quien develó que desde hace tiempo la nota «extraña», especialmente «cuando habla».

Sobre su viaje al país andino, también dio detalles. «Durante la charla le costó muchísimo trabajo hablar de manera fluida. También tenía dificultades para tragar y pasar saliva. Además, la veo mucho más flaquita y ojerosa. Sin duda alguna, son síntomas del deterioro neurológico que padece», apuntó.

A sus 78 años, la recordada estrella también del “Chapulín Colorado”, reconoció a su entorno que «se siente muy sola» últimamente. «Asegura que nadie la quiere y que sus hijos prefieren estar con sus perros antes que quedarse con ella. Se le va la onda y se pone agresiva. Por instantes está muy bien y después se altera de la nada», dijo la fuente.