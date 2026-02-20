Hospitalizan de emergencia al salsero Willie Colón

El músico neoyorquino Willie Colón, de 75 años, considerado uno de los máximos exponentes de la salsa, fue ingresado de urgencia en un hospital debido a problemas respiratorios, según informó en X el cantautor panameño Rubén Blades.

«No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente», apuntó Blades.

El rumor, aun no confirmado por sus familiares o por algún miembro de su equipo, se ha visto alimentado por la ausencia de actividad en las plataformas virtuales del intérprete desde hace unos tres días, dado que es un usuario muy activo.