Honduras: señora muere tras ser lanzada de un bus en movimiento

Lo que sería un viaje rutinario para visitar a su hijo terminó en tragedia para Delmy Linarez Méndez, hondureña de 57 años, quien falleció el viernes 8 de agosto tras presuntamente ser empujada desde un bus tipo “rapidito” en movimiento, a la altura de la comunidad de El Quebracho, en la carretera entre El Triunfo y Choluteca, al sur del país.

La información fue confirmada por su hijo, Armando Linarez, a medios locales. Según Nehemías Córdova, portavoz del Hospital General del Sur, la víctima ingresó con fracturas en brazos y piernas, además de un severo traumatismo craneoencefálico. Debido a su estado crítico, fue trasladada al Hospital Escuela en Tegucigalpa, sin que se haya precisado si el fallecimiento ocurrió en el trayecto o dentro del centro hospitalario.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el cobrador de la unidad, que cubría la ruta El Triunfo–Choluteca, habría empujado a Linarez del vehículo por razones aún desconocidas. El impacto contra el pavimento la dejó inconsciente y con heridas graves que finalmente le costaron la vida.