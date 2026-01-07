Hombre quería convertirse en Super Saiyajin y murió tras ser sometido por policías guatemaltecos

Un hombre que padecía problemas mentales murió tras ser detenido por al menos 10 agentes policiales en Guatemala. Edil Manuel Calderón Casasola, de 35 años, conocido como el «Gallo de Oro«, falleció después de ser sometido por destrozar una patrulla policial el pasado lunes 5 de enero en Isla de Flores, Petén.

Edil Manuel Calderón Casasola, de 35 años

Videos grabados por vecinos captaron el momento exacto cuando Calderón, sin camisa y visiblemente alterado, golpeaba el vehículo oficial mientras gritaba frases incoherentes e incluso emitía alaridos como si intentara transformarse en Super Saiyajin, similar al personaje de Dragon Ball Z.

Las grabaciones muestran cómo el hombre robusto rompió las luces intermitentes, el parabrisas, los vidrios de la puerta del piloto y dañó el cofre del vehículo con golpes repetidos. Los testigos indicaron que su conducta representaba un riesgo para transeúntes y vecinos.

La situación se salió de control cuando varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intervinieron para detenerlo. La forma en que lo redujeron quedó también registrada en otro video que circula en redes sociales.

Indignación por un posible uso excesivo de fuerza

Uso excesivo de fuerza en caso de Edil Manuel Calderón Casasola en Guatemala

Familiares confirmaron que el detenido padecía trastornos mentales desde hace varios meses, lo que generó indignación entre usuarios de redes sociales que cuestionan si la intervención policial fue adecuada considerando su condición mental.

«El no estaba en sus cabales, todos en el barrio lo sabían«, comentó un vecino en redes sociales. La forma en que fue sometido despertó críticas sobre los protocolos policiales para tratar con personas con padecimientos psiquiátricos.

El hombre fue trasladado al Hospital Regional de San Benito, donde falleció a su ingreso por causas que aún no han sido esclarecidas oficialmente. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) todavía no determina la causa de muerte.

La Gobernación Departamental de Petén activó el proceso correspondiente para investigar lo ocurrido. «Hacemos un llamado respetuoso a la ciudadanía a mantener la calma mientras se desarrollan las investigaciones objetivas a cargo de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público», manifestó la institución.

Familiares señalaron que Calderón habría cumplido 36 años el próximo viernes 9 de enero. Las autoridades guatemaltecas expresaron sus condolencias a la familia y reiteraron que «el uso de la fuerza debe ser el último recurso, privilegiando el respeto a los derechos humanos».