Hombre que estaba desaparecido fue localizado muerto a orillas de Río en Somotillo, Chinandega

Sin vida fue encontrado ayer el señor Enrique Quiroz, en el sector conocido como La Perla, en el Río Negro, municipio de Somotillo, departamento de Chinandega.

Familiares y amistades buscaban a Quiroz desde el pasado 24 de diciembre cuando desapareció, hasta que finalmente fue encontrado sin vida.

La policía de Somotillo llegó al lugar para indagar la muerte de Enrique Quiroz, la que será determinada por forenses.