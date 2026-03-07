Hombre que asesinó a primo hace 9 años, deja grave a su ex pareja, clavándole cuchillo en el pecho, en Madriz

La señora Marbely Alaníz Castillo, de 40 años, quedó en estado grave tras recibir una puñalada en el tórax la noche de ayer jueves en la zona 4 de San Juan de Río Coco, en el departamento de Madriz, de parte de su expareja Francisco Ramón Bellorín Vílchez, de 56 años.

Cazadores de noticias informaron que Pancho Ramón agredió a doña Marbely tras discutir acaloradamente con ella en su casa porque no quiere volver a ser su pareja, debido al maltrato que le daba. Luego de ensartarle el cuchillo en el pecho, el desalmado huyó con rumbo desconocido.

Manando abundante sangre del tórax, la lesionada fue llevada de urgencia al hospital Juan Antonio Brenes, de Somoto, en donde el personal médico le brindó la atención necesaria para salvarle la vida, pero se mantiene en estado delicado.

Familiares de doña Marbely señalaron que el sujeto tiene graves antecedentes delictivos, por lo que pidieron a las autoridades su captura inmediata ya que temen que pueda regresar a buscar a su víctima para rematarla.

De acuerdo con una acusación de la Fiscalía, al mediodía del 3 de abril del año 2017, Francisco Ramón Bellorín asesinó de cuatro balazos en la cara y la espalda a su primo hermano Mario Josué Hoyes Osorio, en una calle del barrio Los Ángeles, de la ciudad de Estelí.

Familiares, explicaron que ambos tenían rencillas desde 8 meses atrás, cuando Mario cometió el grave error de llevársele y embarazar a una hija de 13 años de Francisco, de su finca en San Juan de Río Coco, por lo que este empezó a talonearlo hasta localizarlo en Estelí, donde lo mató.

A pesar de las pruebas presentadas por la Fiscalía, el autor del crimen fue extrañamente absuelto por un tribunal de jurado, y el juez de Estelí, no tuvo otra salida que dejarlo en libertad.

Asimismo, en noviembre de 2025, Francisco Bellorín fue condenado a seis años de cárcel y a pagar una multa de 3 mil 300 córdobas por portación ilegal de armas en Telpaneca. Sin embargo, la pena en prisión también fue anulada.