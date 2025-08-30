Hombre oriundo de Puerto Cabezas es hallado ahogado en riachuelo de Bonanza, Caribe Norte

El joven Andy Henry Pantin Benlis, de 26 años de edad, fue encontrado muerto en un riachuelo que atraviesa el barrio 28 de Mayo, de Bonanza, Triángulo Minero, Caribe Norte.

El cuerpo del infortunado fue localizado este sábado exactamente detrás de la terminal de buses, a donde se presentó personal médico, bomberos y Policía Nacional, determinándose que falleció ahogado.

Andy Henry Pantin Benlis habitaba detrás del Taller Ramírez, en el barrio Jerusalén, de Bilwi – Puerto Cabezas, y se desconoce qué andaba haciendo en el municipio de Bonanza.