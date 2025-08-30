type here...
Buscar
29.7 C
Managua
sábado, agosto 30, 2025
Destacadas

Hombre oriundo de Puerto Cabezas es hallado ahogado en riachuelo de Bonanza, Caribe Norte

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

El joven Andy Henry Pantin Benlis, de 26 años de edad, fue encontrado muerto en un riachuelo que atraviesa el barrio 28 de Mayo, de Bonanza, Triángulo Minero, Caribe Norte.

El cuerpo del infortunado fue localizado este sábado exactamente detrás de la terminal de buses, a donde se presentó personal médico, bomberos y Policía Nacional, determinándose que falleció ahogado.

Andy Henry Pantin Benlis habitaba detrás del Taller Ramírez, en el barrio Jerusalén, de Bilwi – Puerto Cabezas, y se desconoce qué andaba haciendo en el municipio de Bonanza.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456