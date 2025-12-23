Hombre oriundo de Ciudad Sandino fallece atropellado por vehículo en Tampa, Florida

El compatriota Jarwin José Cortez Martínez, de 38 años, perdió la vida en un accidente de tránsito en Tampa, Florida, Estados Unidos.

Jarwin José Cortez Martínez, de 38 años

El hecho ocurrió la noche del domingo cuando Jarwin conducía una bicicleta, y fue impactado por un vehículo cuyo conductor aceleró para darse a la fuga.

El infortunado fue encontrado sin vida tirado sobre el pavimento y las autoridades están buscando pistas que las lleven al esclarecimiento del caso.

Jarwin Cortez era originario de la Zona 6 de Ciudad Sandino Zona y tenía tres años de vivir en Estados Unidos.

Ahora su familia se encuentra pidiendo apoyo económico para repatriar su cuerpo, lo cual tiene un costo de varios miles de dólares.

