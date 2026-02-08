Peatón muere arrollado en choque de camiones en San Lucas, Madriz

Gerardo Manuel Rodríguez López, de 33 años, perdió la vida la madrugada del sábado, en el choque de dos camiones ocurrido en San Lucas, Madriz.

Tragedia en Madriz: hombre fallece tras accidente de camiones

Según versiones preliminares, Rodríguez López andaba ebrio cuando intentó cruzar la vía en las inmediaciones del puesto de control fronterizo El Espino.

En ese momento ocurrió el choque de dos camiones, en circunstancias investigadas por agentes de tránsito.

En el hecho, el camión de placa salvadoreña C9 41-74, conducido por el cuscatleco Christian Hernández Chávez, de 50 años, atropelló a la víctima

Tras verse involucrado en la fatalidad vial, el salvadoreño huyó del lugar por lo cual se inició un operativo policial para ubicarlo y capturarlo.