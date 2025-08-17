Hombre muere electrocutado cuando intentaba ganarse 200 córdoba en Tipitapa

El ciudadano Róger Andrade Jaenz Escoto, de 42 años, murió electrocutado la mañana de hoy domingo en el barrio San Sebastián, ubicado en el municipio de Tipitapa, departamento de Managua.

Trágica muerte de Róger Andrade en Tipitapa

Cazadores de Noticias informaron que don Róger fue contratado para realizar una conexión eléctrica ilegal, trabajo por el cual recibiría supuestamente 200 córdobas como pago.

Jaenz Escoto subió a una escalera y al llegar a la cumbre de un poste de tendido eléctrico, al parecer hizo contacto con un cable de alta tensión.

Al recibir la descarga eléctrica, Róger Andrade cayó de una altura de unos 6 metros, quedando muerto en una calle de tierra.

El ahora occiso habitaba en el barrio San Sebastián, en Tipitapa, a pocas cuadras de donde murió.

