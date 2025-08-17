Hombre muere con el rostro desfigurado y sin un brazo en Sébaco

Un motociclista de identidad desconocida, de unos 40 años de edad, murió en accidente de tránsito la madrugada de hoy domingo en el kilómetro 96 de la carretera a Ciudad Darío, Matagalpa.

Trágico accidente de moto en Matagalpa: un muerto

La víctima se desplazaba presuntamente ebrio en una moto sin placa cuando fue impactado por el camión placa M 234-998, que conducía Darling Matamoros Hernández, de 51 años.

A causa del impacto, el motorizado sufrió un trauma craneal y otras lesiones que le dejaron el rostro desfigurado.

También terminó con gran parte del brazo derecho cercenado y una fractura expuesta en la pierna izquierda.

Agentes de tránsito detuvieron al camionero quien aparentemente al momento de la tragedia se desplazaba a exceso de velocidad.

