Hombre muere arrollado por vehículo colisionado por un camión sin frenos en Bonanza, Caribe Norte

De forma inmediata perdió la vida el señor Silvano Albino Espino Flores, de 52 años de edad, al ser atropellado por una camioneta cerrada que fue impactada por detrás por un camión en el municipio de Bonanza, Triángulo Minero, Caribe Norte.

La desgracia vial sucedió a las 6 y media de la mañana de este jueves frente a la terminal de buses, ubicada en el barrio 28 de mayo, de Bonanza.

Cazadores de noticias informaron que don Silvano se acaba de bajar de un bus de transporte colectivo procedente de Rosita, cuando fue arrollado mientras caminaba por la acera, supuestamente rumbo a su casa.

En un video hecho llegar a nuestra línea WhatsApp 8711-0456, se aprecia como en una curva un camión, al parecer sin frenos y a exceso de velocidad, colisiona por detrás y se lleva empujada a una camioneta cerrada color rojo, la que se sube en la acera y mata a don Silvano.

En cuestión de segundos la camioneta vuelve a la vía y nuevamente es impactada por el mismo camión, hasta que más delante ambos vehículos se detuvieron.

A causa del brutal impacto, don Silvano sufrió un trauma craneal severo y diversos golpes, que le impidieron sobrevivir. La policía de Bonanza ya investiga el hecho.