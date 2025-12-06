Hombre fallece tras lanzarse bajo llantas de camión en Sébaco, Matagalpa

De manera instantánea murió Freddy Francisco Avilés, de 30 años, al ser arrollado por un camión en la comarca Chagüitillo, en Sébaco, Matagalpa, a las dos de la madrugada del viernes.

Cazadores de noticias informaron que Freddy andaba en completo estado de ebriedad cuando de forma imprudente se lanzó ante las llantas traseras de un camión marca Freightliner, color blanco, matrícula NS 13828 que era manejado por Vicente Reyes, de 40 años.

Al sitio se presentaron agentes de tránsito quienes fueron informados por pobladores del sector sobre las circunstancias en que sucedió la fatalidad.