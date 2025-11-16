Hombre es ultimado de una puñalada en supuesto pleito de «guarera» en Siuna

El ciudadano Guadalupe Quintanilla fue asesinado de una puñalada a manos de un sujeto desconocido, con el que supuestamente discutió por asuntos de guaro.

Asesinato de Guadalupe Quintanilla en Siuna

El crimen ocurrió en la noche del sábado en la comunidad Coperna, ubicada, en Siuna, Caribe Norte.

Tras la agresión, Guadalupe Quintanilla cayó boca abajo en un camino de tierra donde quedó muerto.

La policía de Siuna, Triángulo Minero, amplía las investigaciones del caso para capturar al homicida y esclarecer el hecho.

