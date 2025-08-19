Hombre es sorprendido por la muerte mientras cuidaba negocio frente al Cementerio General de Managua

El vigilante Harry Llezeth Serapio, de 59 años de edad, murió a causa de un potente infarto cardiaco que lo sorprendió cuando estaba resguardando la Venta de Materiales de Construcción Marily, ubicado frente al Cementerio General en el Distrito II de Managua.

Trágica muerte del vigilante Harry Llezeth en Managua

El hecho ocurrió a las 7 de la mañana de hoy martes luego de que don Harry se levantó de la silla plástica en que se encontraba sentado en las afueras del negocio.

En el video grabado por una cámara de seguridad se observa cuando el infortunado hombre avanza con pasos inseguros hacia la calle y de pronto pierde el equilibrio, se va de bruces y a pesar de intentar sujetarse de un poste, cae fulminado a orillas de la cuneta.

Harry Llezeth Serapio tenía varios años de laborar como guarda de seguridad en la venta de materiales Marily y habitaba en el barrio El Recreo, en el Distrito III de Managua.