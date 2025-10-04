Destacadas

Hombre con problemas mentales decapita a chontaleño en la sala de su casa

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

En el poblado Palma de Lovago, Chontales, un hecho espeluznante conmocionó a la población luego de que Cándido Solano, fuera decapitado la tarde de este sábado a manos Manuel López Gutiérrez.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que el autor del horrendo crimen padecía de problemas mentales y cuando se le terminaba el medicamento recaía con su comportamiento de ira y descontrol.

Al momento de la tragedia Cándido Solano se encontraba sentado en la sala de su casa cuando repentinamente entró López Gutiérrez y sin decir ninguna palabra lo decapito

El cuerpo quedó en la silla en un charco de sangre mientras las autoridades policiales se presentaron al lugar de inmediato y detuvieron al homicida.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456