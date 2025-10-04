Hombre con problemas mentales decapita a chontaleño en la sala de su casa

En el poblado Palma de Lovago, Chontales, un hecho espeluznante conmocionó a la población luego de que Cándido Solano, fuera decapitado la tarde de este sábado a manos Manuel López Gutiérrez.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que el autor del horrendo crimen padecía de problemas mentales y cuando se le terminaba el medicamento recaía con su comportamiento de ira y descontrol.

Al momento de la tragedia Cándido Solano se encontraba sentado en la sala de su casa cuando repentinamente entró López Gutiérrez y sin decir ninguna palabra lo decapito

El cuerpo quedó en la silla en un charco de sangre mientras las autoridades policiales se presentaron al lugar de inmediato y detuvieron al homicida.