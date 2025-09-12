Hombre asesinó a machetazos a señora y luego la arrastró con caballo en Muelle de los Bueyes, Caribe Sur

La Policía Nacional investiga la muerte de Migdonia Téllez, de 52 años, quien fue brutalmente asesinada a machetazos en la comunidad La Concha, en Presilla, en el municipio Muelle de los Bueyes, Caribe Sur.

El señalado por el crimen es Pablo Obando Solano, quien fue capturado tras la denuncia de los pobladores.

Según el relato de los testigos, el crimen ocurrió a eso de las 11 de la mañana de hoy viernes, cuando Obando atacó a la víctima con un machete.

Posteriormente, la amarró y arrastró con un caballo por aproximadamente dos kilómetros antes de dejarla atada a un cerco.

Se presume que el móvil del asesinato fue una disputa por la venta de un toro.

De acuerdo con pobladores de la zona, Obando le había vendido el animal a Téllez, pero nunca le entregó los documentos de venta, un reclamo que la víctima le hacía de forma constante, hasta que finalmente se arrechó y la mató.

Tras cometer el crimen, Obando huyó del lugar, después de amenazar a su propia madre, Marina Solano y su hermana, Marina Obando.

Sin embargo, la Policía Nacional logró capturarlo y se encuentra investigando los detalles del crimen para pasarlo a la orden de las autoridades judiciales.