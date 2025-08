Hiroshima conmemora 80 años del brutal bombardeo atómico estadounidense

El Parque Memorial de la Paz en Hiroshima fue el escenario principal de la conmemoración del 80 aniversario del primer ataque nuclear de la historia. Este 6 de agosto de 2025, representantes de 120 países y regiones se unieron al emotivo acto que inició exactamente a las 8:15 AM, hora en que el bombardero estadounidense B-29 «Enola Gay» dejó caer la bomba «Little Boy» sobre la ciudad japonesa en 1945.

El artefacto nuclear de 15 kilotones arrasó aproximadamente 8 kilómetros cuadrados de Hiroshima, destruyendo el 70% de sus edificaciones. La explosión mató instantáneamente a entre 70,000 y 80,000 personas, cifra que aumentó a cerca de 140,000 víctimas para finales de 1945 debido a las heridas, quemaduras y exposición a la radiación. La tragedia se agravó porque el 90% del personal médico murió o resultó incapacitado, y 42 de los 45 hospitales quedaron inutilizados.

Los hibakusha (sobrevivientes del bombardeo) han sufrido por décadas los efectos de la radiación. Estudios de la Radiation Effects Research Foundation documentan aumentos dramáticos en casos de leucemia y cánceres de tiroides, mama y pulmón entre los afectados. De las más de 50,000 personas monitoreadas, al menos 231 murieron de leucemia y 850 de otros cánceres relacionados con la radiación.

El alcalde Kazumi Matsui leyó la Declaración de Paz, haciendo un llamado a construir consenso global para abolir las armas nucleares. Por su parte, el primer ministro Shigeru Ishiba reafirmó los tres principios no nucleares de Japón y rechazó cualquier posibilidad de compartir ojivas estadounidenses. La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) advirtió que el riesgo de uso de este armamento es actualmente «mayor que nunca» debido a las tensiones globales.

La asociación Nihon Hidankyo, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2024, destacó que quedan aproximadamente 100,000 hibakusha con una edad promedio de 86 años. Esta conmemoración representa una de las últimas oportunidades para escuchar sus testimonios directos sobre la tragedia que marcó sus vidas y el curso de la historia mundial.

El 9 de agosto se llevará a cabo la ceremonia conmemorativa en Nagasaki, ciudad que sufrió el segundo bombardeo atómico tres días después de Hiroshima. Este año destaca por la asistencia histórica confirmada, incluida por primera vez desde 2022 la participación de Rusia, en un contexto internacional donde conflictos como los de Ucrania y Oriente Medio hacen más urgente que nunca el llamado al desarme nuclear.

Migliaia di persone si sono riunite per la cerimonia delle lanterne galleggianti all'Atomic Bomb Dome di #Hiroshima per pregare per la pace e rendere omaggio alle vittime e ai sopravvissuti, 80 anni dopo l'attacco nucleare statunitense durante la Seconda guerra mondiale. pic.twitter.com/HXCRvHcHDb